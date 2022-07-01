Германия выделила Украине 1 млрд евро
Федеративная Республика Германия предоставила Украине грант на сумму 1 млрд евро
Об этом сообщает Министерство финансов Украины
Федеративная Республика Германия предоставила Украине грант на сумму 1 млрд евро в соответствии с Соглашением, которое 24 июня подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер. Эти деньги, уже поступившие в Государственный бюджет Украины, будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.
Всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.
- Министерство финансов рассчитывает привлечь в июне $4,8 млрд, а в целом до конца года - $20 млрд от международных партнеров
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное