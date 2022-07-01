Германия выделила Украине 1 млрд евро

Об этом сообщает Министерство финансов Украины

Федеративная Республика Германия предоставила Украине грант на сумму 1 млрд евро в соответствии с Соглашением, которое 24 июня подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер. Эти деньги, уже поступившие в Государственный бюджет Украины, будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Министерство финансов рассчитывает привлечь в июне $4,8 млрд, а в целом до конца года - $20 млрд от международных партнеров

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