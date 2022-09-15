Германия выделила Совету Европы 10 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете после выхода России
Германия выделила Совету Европы дополнительные 10 млн евро для компенсации дефицита финансирования в результате исключения России из организации
Об этом сообщил МИД Германии в твиттере.
"Совет Европы является гарантом защиты прав человека, верховенства права и демократии в Европе. Вот почему сегодня мы предоставили дополнительные 10 миллионов евро для компенсации потери доходов из-за исключения России из Совета Европы", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что нападение России на Украину - "это также атака на наши основные ценности".
"Сегодня как никогда необходим сильный и эффективный Совет Европы, чтобы решительно защищать эти ценности", - говорится в сообщении.
- В марте комитет Совета Европы исключил Россию из членов организации после того, как Россия расторгла договоры с Советом Европы и вышла из Европейской конвенции по правам человека.
- Также в марте ВТО объявила о том, что отменит режим наибольшего содействия России и заявку Беларуси на вступление в организацию.
- В мае Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис организации в Москве.
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