Об этом сообщил МИД Германии в твиттере.

"Совет Европы является гарантом защиты прав человека, верховенства права и демократии в Европе. Вот почему сегодня мы предоставили дополнительные 10 миллионов евро для компенсации потери доходов из-за исключения России из Совета Европы", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что нападение России на Украину - "это также атака на наши основные ценности".

"Сегодня как никогда необходим сильный и эффективный Совет Европы, чтобы решительно защищать эти ценности", - говорится в сообщении.

В марте комитет Совета Европы исключил Россию из членов организации после того, как Россия расторгла договоры с Советом Европы и вышла из Европейской конвенции по правам человека.

Также в марте ВТО объявила о том, что отменит режим наибольшего содействия России и заявку Беларуси на вступление в организацию.

В мае Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис организации в Москве.

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