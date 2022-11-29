Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Германия выделила для Украины 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт объектов энергетики

Германия выделила для Украины 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт объектов энергетики

29 ноября, 2022 вторник
21:06
Мир

Правительство Германии предоставит Украине €56 миллионов на ремонт украинских объектов энергетической системы, а также более 350 генераторов

Об этом информируют на сайте немецкого правительства .

Сообщается, что 29 ноября у канцлера Германии Олафа Шольца был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно политической, военной и гуманитарной ситуации в нашей стране.

Зеленский рассказал о последствиях авиаударов России по гражданской инфраструктуре, объектам водо- и электроснабжения. В ответ канцлер осудил обстрелы и заверил Украину в дальнейшей поддержке.

"В настоящее время федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, а также Германия предоставляет более 350 генераторов. Канцлер подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии, в частности в сфере противовоздушной обороны и долгосрочной реконструкции", - говорится в сообщении .

Президент Украины также сообщил о разговоре с Шольцом.

"Поблагодарил за поддержку инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - пишет Зеленский в телеграме.

  • Как мы писали ранее, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский снова высказался за передачу Украине немецких систем противовоздушной обороны Patriot.
  • Украина получила от Германии 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.
  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.
  • 29 ноября после переговоров с коллегами по G7 министр юстиции Германии заявил, что российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре являются военным преступлением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

.

Германия
война с Россией
Владимир Зеленский
помощь Украине
Олаф Шольц
Читайте также:
Ілон Маск
29 ноября, 2022 вторник
Apple и Google могут заблокировать Twitter. В ответ Маск обещает создать свой смартфон
Вадим Денисенко
Автор Вадим Денисенко
28 ноября, 2022 понедельник
Почему россияне устранили главного дипломата Беларуси
ракетний удар по рівненщині
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 ноября
22:08
Евгений Пригожин
Пригожин вербует в Африке наемников на войну в Украине, - СМИ
22:02
Правительству Британии направили петицию с просьбой помочь с жильем для беженцев из Украины
21:48
Аналитика
Сергей Згурец
Для врага пробиться к окраинам Бахмута – это единственный шанс раздуть тактический успех, потому что на всех других направлениях у него системные стратегические поражения. Колонка Сергея Згурца
21:34
Латвия на саммите НАТО предложила разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ
21:22
Министр инфраструктуры Кубраков станет новым вице-премьером, - нардеп Железняк
21:17
Передача Patriot рассматривается: в Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины
20:46
Никопольщину после обеда обстреляли оккупанты: пострадал человек, повреждены газопровод и дома
20:34
РФ впервые не попала в руководящий состав Конвенции о запрете химического оружия
20:32
На фото Елена Зеленская
За преступления РФ нужно наказать "коллективного Путина", - Зеленская
20:28
Жители полуразрушенного иранским дроном дома в центре Киева не хотят переезжать в предложенные властями помещения
20:14
Из украинских портов вышли еще три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы
20:05
OPINION
Остановите Папу, потому что он перекроит Священное писание
19:56
Эксклюзив
Азовсталь режут на металлолом, а меткомбинат обустраивают под военные базы, - Андрющенко
19:51
Члены Альянса помогут Украине восстановить энергетическую инфраструктуру и оградить население от ракетных атак, - заявление глав МИД стран НАТО
19:33
Украина получит 100 млн евро от Французского агентства развития
19:28
Правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС
19:13
С декабря начнут оформление документов для подтверждения статуса участника боевых действий
19:07
На фото украинский флаг, нарисованный на улице в Латвии
В Твери отменили съемки фильма о войне из-за техники с украинскими флагами
18:53
"Военные преступления не должны оставаться безнаказанными": министры юстиции стран G7 приняли "Берлинскую декларацию" о помощи Украине
18:51
Штайнмайер призвал Германию оказать дополнительную помощь Украине, учитывая приближение холодов
18:45
В течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО: ситуация на основных направлениях
18:40
Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием
18:37
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом – вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность, - дипломат Огрызко
18:36
Италия планирует национализировать ключевой НПЗ страны, вовлеченный в схему обхода санкций на нефть из РФ
18:33
ВСУ подтвердили ликвидацию 470 оккупантов и 50 единиц вражеской техники в Луганской и Запорожской области
18:27
США объявили о выделении $53 млн в поддержку украинской энергосистемы
18:12
Венгрия будет блокировать участие Украины в заседаниях НАТО до решения вопроса нацменьшинств, – глава МИД Венгрии Сийярто
18:07
OPINION
Благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой
18:03
Российские удары по украинской энергетике являются военным преступлением, - министр юстиции Германии
17:57
Шмыгаль поручит местным властям объяснить людям, почему в одних домах электричество выключают постоянно, а в других – никогда
17:50
После двух месяцев скидок Starlink повысил цены на услуги для украинцев
17:46
Укрэнерго имеет возможности включать свет на 5-6 часов в день всем потребителям, - Шмыгаль
17:41
Кабмин выделил 20 млн грн на дрова для прифронтовой Харьковщины
17:38
Столтенберг заявил, что Украина в будущем станет членом НАТО, а союзники пообещали Киеву больше помощи
17:35
Генераторы увеличили спрос на горючее, но его дефицита не будет, - Шмыгаль
17:25
Оккупанты нанесли удар по больнице в Херсоне
17:16
"Была угроза ракетного удара из наземного вооружения": Игнат о причине масштабной воздушной тревоги во вторник
17:10
Ввела российскую программу обучения и призвала педагогов к сотрудничеству с оккупантами: экс-депутатке Купянского горсовета объявили подозрение
17:00
Эксклюзив
Большинство промышленных предприятий области остановились, остальные работают минимально, - руководитель Запорожской ОВА
16:54
Германия и Эстония передадут Украине 14 наземных беспилотников THeMIS
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV