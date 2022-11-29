Об этом информируют на сайте немецкого правительства .

Сообщается, что 29 ноября у канцлера Германии Олафа Шольца был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно политической, военной и гуманитарной ситуации в нашей стране.

Зеленский рассказал о последствиях авиаударов России по гражданской инфраструктуре, объектам водо- и электроснабжения. В ответ канцлер осудил обстрелы и заверил Украину в дальнейшей поддержке.

"В настоящее время федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, а также Германия предоставляет более 350 генераторов. Канцлер подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии, в частности в сфере противовоздушной обороны и долгосрочной реконструкции", - говорится в сообщении .

Президент Украины также сообщил о разговоре с Шольцом.

"Поблагодарил за поддержку инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - пишет Зеленский в телеграме.

Как мы писали ранее, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский снова высказался за передачу Украине немецких систем противовоздушной обороны Patriot.

Украина получила от Германии 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.

29 ноября после переговоров с коллегами по G7 министр юстиции Германии заявил, что российские ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре являются военным преступлением.

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