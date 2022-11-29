Германия выделила для Украины 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт объектов энергетики
Правительство Германии предоставит Украине €56 миллионов на ремонт украинских объектов энергетической системы, а также более 350 генераторов
Об этом информируют на сайте немецкого правительства .
Сообщается, что 29 ноября у канцлера Германии Олафа Шольца был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно политической, военной и гуманитарной ситуации в нашей стране.
Зеленский рассказал о последствиях авиаударов России по гражданской инфраструктуре, объектам водо- и электроснабжения. В ответ канцлер осудил обстрелы и заверил Украину в дальнейшей поддержке.
"В настоящее время федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, а также Германия предоставляет более 350 генераторов. Канцлер подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Германии, в частности в сфере противовоздушной обороны и долгосрочной реконструкции", - говорится в сообщении .
Президент Украины также сообщил о разговоре с Шольцом.
"Поблагодарил за поддержку инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - пишет Зеленский в телеграме.
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