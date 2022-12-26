Германия выделила €35 млн помощи детям в Украине
Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн евро для обеспечения санитарно-гигиенических и образовательных нужд украинских детей
Об этом сообщило в Twitter посольство Германии в Украине.
"В сотрудничестве с государственным банком развития Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития выделило €35 млн на партнерство с UNICEF Украина, что предусматривает защиту детей, восстановление образовательного процесса, предоставление доступа к услугам санитарии и гигиены, а также непрерывную работу системы социальной защиты в западной и центральной Украине", - проинформировали в диппредставительстве.
- Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn отправил Укрзализныце 63 генератора для налаживания работы в условиях дефицита электроэнергии. Еще больше 300 генераторов Украина получит в январе.
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