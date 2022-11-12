Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Эта мера соответствует принципам, изложенным во Временной антикризисной программе государственной помощи, согласно которым серьезно пострадавшие от текущего кризиса компании, в частности энергетические, могут получить поддержку платежеспособности, если только частных источников не хватает", - говорится в заявлении.

Известно, что бывшая дочерняя компания Газпрома Gazprom Germania (теперь называется SEFE Securing Energy for Europe GmbH - "SEFE GmbH") сейчас находится в управлении Германии.

Отмечается, что выделение помощи этой компании позволит немецкому государству стать 100% собственником SEFE GmbH, заменив ООО "Газпром экспорт" с целью обеспечения безопасности поставки газа в немецкую экономику.

SEFE GmbH, системная энергетическая компания в Германии, ранее называвшаяся Gazprom Germania GmbH, имеет 14% долю на рынке поставок газа в Германии и работает также в других странах-членах ЕС. Кроме того, она владеет и эксплуатирует 28% газовых хранилищ, обслуживающих немецкий рынок, а также владеет газопроводами в Германии и других странах-членах ЕС.

21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС . Поэтому в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома SEFE GmbH (Gazprom Germania) понесла серьезные убытки.

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