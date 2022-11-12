Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил
Германия выделила 225,6 млн евро помощи компании SEFE Securing Energy for Europe GmbH, ранее называвшейся Gazprom Germania, Евросоюз это одобрил
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Эта мера соответствует принципам, изложенным во Временной антикризисной программе государственной помощи, согласно которым серьезно пострадавшие от текущего кризиса компании, в частности энергетические, могут получить поддержку платежеспособности, если только частных источников не хватает", - говорится в заявлении.
Известно, что бывшая дочерняя компания Газпрома Gazprom Germania (теперь называется SEFE Securing Energy for Europe GmbH - "SEFE GmbH") сейчас находится в управлении Германии.
Отмечается, что выделение помощи этой компании позволит немецкому государству стать 100% собственником SEFE GmbH, заменив ООО "Газпром экспорт" с целью обеспечения безопасности поставки газа в немецкую экономику.
SEFE GmbH, системная энергетическая компания в Германии, ранее называвшаяся Gazprom Germania GmbH, имеет 14% долю на рынке поставок газа в Германии и работает также в других странах-членах ЕС. Кроме того, она владеет и эксплуатирует 28% газовых хранилищ, обслуживающих немецкий рынок, а также владеет газопроводами в Германии и других странах-членах ЕС.
- 21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС . Поэтому в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома SEFE GmbH (Gazprom Germania) понесла серьезные убытки.
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