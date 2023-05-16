Германия вслед за Британией исключила передачу собственных истребителей Украине
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что ФРГ не будет передавать ВСУ собственные истребители
Об этом ZN.ua со ссылкой на Deutschlandfunk.
Она отметила, что в авиапространстве Украины не должно быть ни одного Tornado или Eurofighter.
"Это просто связано с дальностью полета машины и сложностью подготовки", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.
Депутат считает полезной поставку других типов самолетов, таких как советские МиГи или истребители F-16 американского производства.
- Великобритания не намерена отправлять истребители в Украину после заявления, что украинские военные хотят использовать истребители F-16.
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