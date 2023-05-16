Об этом ZN.ua со ссылкой на Deutschlandfunk.

Она отметила, что в авиапространстве Украины не должно быть ни одного Tornado или Eurofighter.

"Это просто связано с дальностью полета машины и сложностью подготовки", – подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Депутат считает полезной поставку других типов самолетов, таких как советские МиГи или истребители F-16 американского производства.