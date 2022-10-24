Об этом на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Укринформ.

"Атаки России на гражданскую инфраструктуру демонстрируют, что мы должны сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железные дороги. Я очень рад, что немецкие зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а с недавних пор еще и IRIS- T – в Украине. Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее", – отметил Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что Германия и другие партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это касается как военного времени, так и периода восстановления. Украина может положиться на Германию, Европейский Союз и других друзей. Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Я уверен, что об оружии на экономической конференции также нужно говорить", – подчеркнул канцлер ФРГ.

IRIS-T SLM – германский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. На вооружении – с 2014 года. Базовая радиолокационная станция обеспечивает поиск и сопровождение целей на расстоянии до 250 км. Скорость снаряда – до 3600 км/ч. Возможна одновременная атака нескольких целей.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство.

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