Германия впервые зафиксировала более 100 тысяч заражений COVID-19 в сутки
В среду 19 января Германия впервые с начала пандемии зарегистрировала более 100 тысяч заражений в сутки, в связи с чем министр здравоохранения отметил необходимость ввести обязательную вакцинацию с мая
Об этом сообщает Reuters .
По состоянию на 19 января в Германии зафиксировали 112 323 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что стало новым антирекордом страны.
По данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI), количество инфицированных COVID-19 в Германии составляет 8 186 850. Число погибших выросло на 239 человек и достигло 116 081 за все время пандемии.
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что ожидает пик волны через несколько недель.
"Я думаю, что мы достигнем пика волны в середине февраля, а затем количество случаев может снова упасть, но мы еще не достигли пика", - сказал он телерадиостанции RTL вечером во вторник, 18 января.
Лаутербах подчеркнул, что обязательная вакцинация должна быть введена как можно скорее, в апреле или мае этого года, чтобы избежать очередной волны заражения осенью с возможными новыми штаммами COVID-19.
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