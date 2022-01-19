Германия впервые зафиксировала более 100 тысяч заражений COVID-19 в сутки

Об этом сообщает Reuters .



По состоянию на 19 января в Германии зафиксировали 112 323 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что стало новым антирекордом страны.



По данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI), количество инфицированных COVID-19 в Германии составляет 8 186 850. Число погибших выросло на 239 человек и достигло 116 081 за все время пандемии.



Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что ожидает пик волны через несколько недель.



"Я думаю, что мы достигнем пика волны в середине февраля, а затем количество случаев может снова упасть, но мы еще не достигли пика", - сказал он телерадиостанции RTL вечером во вторник, 18 января.



Лаутербах подчеркнул, что обязательная вакцинация должна быть введена как можно скорее, в апреле или мае этого года, чтобы избежать очередной волны заражения осенью с возможными новыми штаммами COVID-19.



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