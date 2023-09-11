Германия впервые в истории выиграла ЧМ по баскетболу, США остались без медалей

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В воскресенье, 10 сентября, в Маниле (Филиппины) в финальном матче ЧМ-2023 Германия победила Сербию со счетом 83:77.

Самым результативным игроком стал лидер немецкой сборной Деннис Шредер, набравший 28 очков.

Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Раньше лучшим результатом команды были бронзовые медали ЧМ-2002.

Бронзовые медали завоевала сборная Канады, которая в матче за третье место победила в овертайме США - 127:118.

ЧМ-2023 по баскетболу

Манила, Филиппины

10 сентября

Финал

Германия – Сербия 83:77

Матч за 3 место

Канада - США 127:118 (ОТ)