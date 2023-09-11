Германия впервые в истории выиграла ЧМ по баскетболу, США остались без медалей
Сборная Германии победила в финале Сербию и впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу, команда США проиграла Канаде матч за бронзу.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В воскресенье, 10 сентября, в Маниле (Филиппины) в финальном матче ЧМ-2023 Германия победила Сербию со счетом 83:77.
Самым результативным игроком стал лидер немецкой сборной Деннис Шредер, набравший 28 очков.
Германия впервые в истории стала чемпионом мира. Раньше лучшим результатом команды были бронзовые медали ЧМ-2002.
Бронзовые медали завоевала сборная Канады, которая в матче за третье место победила в овертайме США - 127:118.
ЧМ-2023 по баскетболу
Манила, Филиппины
10 сентября
Финал
Германия – Сербия 83:77
Матч за 3 место
Канада - США 127:118 (ОТ)
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