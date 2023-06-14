Германия впервые приняла Стратегию нацбезопасности и назвала самой большой угрозой Россию
В среду, 14 июня, канцлер Германии Олаф Шольц представил на пресс-конференции Стратегию национальной безопасности, которую ранее приняло правительство страны
Об этом информирует Der Spiegel .
"Впервые в истории нашей страны мы разработали стратегию национальной безопасности", – заявил Шольц.
По его словам, эта стратегия является важным вкладом в обеспечение безопасности граждан Германии.
"Без безопасности нет ни свободы, ни стабильности, ни процветания", – подчеркнул немецкий канцлер.
Шольц добавил, что политическая среда страны за последние полтора года существенно изменилась, в частности он имел в виду полномасштабное вторжение России в Украину и атаки на газопроводы "Северный поток".
"Безопасность в ХХІ веке - это больше, чем военные действия и дипломатия. Российская агрессивная война против Украины показала, что мир и свобода не падают с неба. Вызовы безопасности Германии пронизывают все сферы жизни. Это касается, например, лекарств, а также киберпространства и чистоты воды", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Стратегия национальной безопасности называется "Интегрированная безопасность для Германии" и состоит из 76 страниц. В ней указывают, что "сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем".
Также Стратегия нацбезопасности предполагает, что внешние и внутренние угрозы, включающие военные опасности, кибератаки, атаки на критическую инфраструктуру и изменение климата, в будущем должны рассматриваться вместе. Для этого все средства защиты должны работать вместе. Кроме военной защиты, эти механизмы предусматривают сотрудничество в области развития, противодействие кибератакам и устойчивость цепей поставок.
Концепция Стратегии состоит из трех основных пунктов:
- Оборона: этот пункт подтверждает цель тратить 2% ВВП страны на оборону в среднем на протяжении нескольких лет; также в этом пункте указывают на необходимость усиления гражданской обороны и гражданской защиты.
- Устойчивость: базовый свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного внешнего воздействия; это предполагает уменьшение зависимости, например, в поставках сырья.
- Настойчивость: скорые действия должны помочь избежать кризисы или смягчить их последствия; это будет касаться вопросов климата, биоразнообразия, экосистем и продовольственной безопасности.
Так, из этих трех пунктов необходимо вывести ряд законов. В частности, в сфере обороны это будет касаться усиленной защиты от шпионажа и диверсий, гармонизации европейского контроля за экспортом оружия и расширения кибернетических и космических возможностей.
- 29 июня 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия со стратегическим партнером перешла на главную угрозу Североатлантическому союзу. Поэтому, по его словам, стратегия Альянса была кардинально пересмотрена.
- 13 июня на фоне последних сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2. Впрочем, он отметил, что страна не может заменить каждый выходящий из строя танк.
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