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Германия впервые приняла Стратегию нацбезопасности и назвала самой большой угрозой Россию

14 июня, 2023 среда
14:37
Мир

В среду, 14 июня, канцлер Германии Олаф Шольц представил на пресс-конференции Стратегию национальной безопасности, которую ранее приняло правительство страны

Об этом информирует Der Spiegel .

"Впервые в истории нашей страны мы разработали стратегию национальной безопасности", – заявил Шольц.

По его словам, эта стратегия является важным вкладом в обеспечение безопасности граждан Германии.

"Без безопасности нет ни свободы, ни стабильности, ни процветания", – подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц добавил, что политическая среда страны за последние полтора года существенно изменилась, в частности он имел в виду полномасштабное вторжение России в Украину и атаки на газопроводы "Северный поток".

"Безопасность в ХХІ веке - это больше, чем военные действия и дипломатия. Российская агрессивная война против Украины показала, что мир и свобода не падают с неба. Вызовы безопасности Германии пронизывают все сферы жизни. Это касается, например, лекарств, а также киберпространства и чистоты воды", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Стратегия национальной безопасности называется "Интегрированная безопасность для Германии" и состоит из 76 страниц. В ней указывают, что "сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем".

Также Стратегия нацбезопасности предполагает, что внешние и внутренние угрозы, включающие военные опасности, кибератаки, атаки на критическую инфраструктуру и изменение климата, в будущем должны рассматриваться вместе. Для этого все средства защиты должны работать вместе. Кроме военной защиты, эти механизмы предусматривают сотрудничество в области развития, противодействие кибератакам и устойчивость цепей поставок.

Концепция Стратегии состоит из трех основных пунктов:

  • Оборона: этот пункт подтверждает цель тратить 2% ВВП страны на оборону в среднем на протяжении нескольких лет; также в этом пункте указывают на необходимость усиления гражданской обороны и гражданской защиты.
  • Устойчивость: базовый свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного внешнего воздействия; это предполагает уменьшение зависимости, например, в поставках сырья.
  • Настойчивость: скорые действия должны помочь избежать кризисы или смягчить их последствия; это будет касаться вопросов климата, биоразнообразия, экосистем и продовольственной безопасности.

Так, из этих трех пунктов необходимо вывести ряд законов. В частности, в сфере обороны это будет касаться усиленной защиты от шпионажа и диверсий, гармонизации европейского контроля за экспортом оружия и расширения кибернетических и космических возможностей.

  • 29 июня 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия со стратегическим партнером перешла на главную угрозу Североатлантическому союзу. Поэтому, по его словам, стратегия Альянса была кардинально пересмотрена.
  • 13 июня на фоне последних сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2. Впрочем, он отметил, что страна не может заменить каждый выходящий из строя танк.
Германия
Олаф Шольц
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