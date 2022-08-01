Германия возобновит работу первой резервной угольной электростанции
Германия в ближайшее время перезапустит работу резервной угольной электростанции Мерум в Нижней Саксонии
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Это будет первая резервная угольная электростанция, которую запустят из-за угрозы энергетического кризиса.
С 14 июля в Германии снова разрешено вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции так называемой резервной энергосистемы.
Решение перезапустить их является временным и принято в целях экономии природного газа.
Продавать электроэнергию с резервных электростанций, работающих на ископаемом топливе, можно будет до конца апреля 2023 года.
Их временный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию сейчас высоки, в то же время каменного угля на мировом рынке достаточно.
По данным Федерального агентства по сетям, Мерум - пока единственная станция на каменном угле, зарегистрированная для перезапуска.
В июне на базе природного газа в Германии производилось 11,2% электроэнергии.
16 июля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что из-за нехватки российского газа Германия планирует возобновить работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще 11 на ископаемом топливе.
- 8 июня в АР со ссылкой на немецких официальных лиц сообщили, что Германия планирует сохранить больше угольных электростанций и на случай отключения газа РФ. Законопроект, согласованный правительством, обеспечит, чтобы угольные электростанции, ранее планировавшиеся закрыть, оставались в рабочем состоянии.
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