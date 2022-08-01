Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это будет первая резервная угольная электростанция, которую запустят из-за угрозы энергетического кризиса.

С 14 июля в Германии снова разрешено вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции так называемой резервной энергосистемы.

Решение перезапустить их является временным и принято в целях экономии природного газа.

Продавать электроэнергию с резервных электростанций, работающих на ископаемом топливе, можно будет до конца апреля 2023 года.

Их временный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию сейчас высоки, в то же время каменного угля на мировом рынке достаточно.

По данным Федерального агентства по сетям, Мерум - пока единственная станция на каменном угле, зарегистрированная для перезапуска.

В июне на базе природного газа в Германии производилось 11,2% электроэнергии.

16 июля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что из-за нехватки российского газа Германия планирует возобновить работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти, а также продлит срок эксплуатации еще 11 на ископаемом топливе.

8 июня в АР со ссылкой на немецких официальных лиц сообщили, что Германия планирует сохранить больше угольных электростанций и на случай отключения газа РФ. Законопроект, согласованный правительством, обеспечит, чтобы угольные электростанции, ранее планировавшиеся закрыть, оставались в рабочем состоянии.