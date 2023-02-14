Германия возобновит производство боеприпасов к зенитным орудиям Gepard, которые она передала Украине
Немецкое правительство подписало контракт с концерном Rheinmetall, согласно которому в ФРГ возобновят производство боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard
Об этом министр обороны Германии Борис Писториус рассказал в Брюсселе, где 14 февраля проходит девятое заседание "Рамштайна", передает Reuters.
"Мы быстро приступим к собственному производству боеприпасов для Gepard с Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставки Украине этой важной части противовоздушной обороны", — сказал Писториус.
Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (по названию авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.
- На прошлой неделе Германия передала Украине две самоходные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним.
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