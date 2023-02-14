Об этом министр обороны Германии Борис Писториус рассказал в Брюсселе, где 14 февраля проходит девятое заседание "Рамштайна", передает Reuters.

"Мы быстро приступим к собственному производству боеприпасов для Gepard с Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставки Украине этой важной части противовоздушной обороны", — сказал Писториус.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (по названию авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.