Германия возмущена запретом Литвы транзита грузов в Калининград, - Der Spiegel

Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечают источники издания, вскоре эта мера может быть отменена по просьбе Берлина, который опасается, что конфликт с РФ может продолжить эскалацию из-за спора о транзите. Кроме того, Германия опасается, что Москва может применить силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область.

"Берлин не разделяет мнения литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что "это транспорт из России в Россию, это разрешено", – пишут авторы статьи.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно отмечал, что одна из его важнейших целей — не допустить превращения НАТО в сторону войны. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

В Литве заявляют, что запретили транзит согласно принятым правилам.

Решение Брюсселя по этому вопросу должно быть принято до 10 июля, когда вступят в силу санкции.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснения Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

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