Германия внесет €54,3 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. На что направят средства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что средства будут направлены на закупку энергетического оборудования, которое необходимо для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.

"Германия – надежный друг и партнер Украины. Поддержка немецкого народа, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны России против Украины, чрезвычайно важна для энергетического сектора. Спасибо Германии за эту помощь и работаем над дальнейшим расширением нашего энергетического партнерства", - поблагодарил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Указано, что вклад Германии – это результат сотрудничества украинского и немецкого минэнерго, а именно глав ведомств Германа Галущенко и Роберта Габека.