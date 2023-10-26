Германия внесет €54,3 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. На что направят средства
Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 54,3 миллиона евро
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что средства будут направлены на закупку энергетического оборудования, которое необходимо для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.
"Германия – надежный друг и партнер Украины. Поддержка немецкого народа, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны России против Украины, чрезвычайно важна для энергетического сектора. Спасибо Германии за эту помощь и работаем над дальнейшим расширением нашего энергетического партнерства", - поблагодарил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Указано, что вклад Германии – это результат сотрудничества украинского и немецкого минэнерго, а именно глав ведомств Германа Галущенко и Роберта Габека.
- Ранее Германия решила увеличить поддержку критической энергетической инфраструктуры Украины. На нужды энергокомпаний этой зимой дополнительно выделят 195 млн евро.
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