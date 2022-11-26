Германия внесет 15 млн евро в инициативу "Зерно из Украины"

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в твиттере.

"Горжусь тем, что Германия внесет еще 15 миллионов евро к инициативе Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" после того, как на прошлой неделе при поддержке Германии корабль с 25 тысячами тонн зерна отправился в Эфиопию", - подчеркнула она.

Известно, что суть программы под названием "Зерно из Украины" состоит в том, что страны-участницы проекта покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей - приоритет предоставляется малым и средним предприятиям - и передают ее странам, находящимся на грани голода.

26 ноября министерство международного развития Канады сообщило, что правительство страны передаст ООН около 30 миллионов канадских долларов (это около 23 млн долларов США) для поддержки Черноморской зерновой инициативы. В министерстве подчеркнули, что деньги "помогут накормить людей со всего мира, страдающих от голода".

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