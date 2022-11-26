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Германия внесет 15 млн евро в инициативу "Зерно из Украины"

26 ноября, 2022 суббота
15:31
Мир

Германия внесет еще 15 миллионов евро в инициативу Владимира Зеленского "Grain from Ukraine", которая призвана обеспечить доставку украинского зерна в страны Африки

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в твиттере.

"Горжусь тем, что Германия внесет еще 15 миллионов евро к инициативе Владимира Зеленского "Grain from Ukraine" после того, как на прошлой неделе при поддержке Германии корабль с 25 тысячами тонн зерна отправился в Эфиопию", - подчеркнула она.

Известно, что суть программы под названием "Зерно из Украины" состоит в том, что страны-участницы проекта покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей - приоритет предоставляется малым и средним предприятиям - и передают ее странам, находящимся на грани голода.

  • 26 ноября министерство международного развития Канады сообщило, что правительство страны передаст ООН около 30 миллионов канадских долларов (это около 23 млн долларов США) для поддержки Черноморской зерновой инициативы. В министерстве подчеркнули, что деньги "помогут накормить людей со всего мира, страдающих от голода".

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