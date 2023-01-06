Германия ведет переговоры с двумя странами по передаче Украине САУ Gepard, – Spiegel
Германия хочет поставить Украине дополнительные зенитные САУ Gepard и ведет переговоры с двумя странами, у которых есть соответствующие запасы, а также боеприпасы к ним
Об этом пишет Spiegel .
Согласно сообщению, кроме БМП Marder и системы Patriot, федеральное правительство также хочет поставить Украине дополнительные зенитные САУ Gepard и ведет переговоры с двумя странами, все еще имеющими запасы Gepard и большим количеством 35-миллиметровых боеприпасов.
"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше "Гепардов", - пишет издание.
СМИ отмечает, что "Гепарды", которые Германия передала Украине в прошлом году, оказались очень эффективны на поле боя, особенно в борьбе с беспилотниками. Поэтому новая поставка может существенно усилить украинскую ПВО, отмечают журналисты.
- В следующем пакете военной помощи Украина может впервые получить от США зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой.
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