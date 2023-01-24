Германия в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины, - Bloomberg

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, уже в среду разрешит Польше разрешение на реэкспорт немецких танков Leopard в Украину, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

В частности, добавляется, что Берлин хочет принять решение по этому вопросу быстро, чтобы успокоить растущее разочарование среди союзников.

19 января Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение для передачи .

Также 24 января Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать танки Leopard 2 Украине.

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