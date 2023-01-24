Германия в среду одобрит запрос Польши о Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
Германия уже в среду может дать Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украину
Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности.
Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, уже в среду разрешит Польше разрешение на реэкспорт немецких танков Leopard в Украину, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.
В частности, добавляется, что Берлин хочет принять решение по этому вопросу быстро, чтобы успокоить растущее разочарование среди союзников.
- 19 января Польша заявила о намерении передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
- Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- 24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение для передачи .
- Также 24 января Польша направила Германии официальный запрос с просьбой разрешить передать танки Leopard 2 Украине.
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