Германия в этом году готова заместить половину российского газа
Германия может заменить около половины импорта природного газа из России в этом году в случае прекращения поставок
Такую оценку дала Ассоциация коммунальных предприятий BDEW, передает Reuters.
Группа, представляющая 1 900 операторов газо-, электро- и водоснабжения, сообщила, что, по данным ее источников, доля России в газоснабжении Германии в январе-марте составляла 40%. По оценкам аналитиков и коммунальных служб, в декабре прошлого года эта доля составила более 50%.
"Сегодня около 50% российского природного газа могут быть заменены или замещены в краткосрочной перспективе. Это соответствует примерно 20% годовой потребности Германии в газе", - заявили в ассоциации
Отмечают, что в Германии есть доступ к электроэнергии, получаемой из угля, атомной энергии, ветровой и солнечной энергии. Внутреннее потребление газа в Германии в прошлом году составило 100 млрд. кубометров, что на 6,4% меньше, чем в 2020 году.
BDEW сейчас видит потенциал для сокращения и замены использования газа на 15% в секторе домашнего отопления, в то время как малый бизнес и сфера услуг могут сэкономить 10%, а тяжелая промышленность – 8%, и в будущем можно добиться большего.
- Напомним, Украина убеждает страны мира ввести полное эмбарго на поставки нефти и газа из России.
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