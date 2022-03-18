Германия в этом году готова заместить половину российского газа

Такую оценку дала Ассоциация коммунальных предприятий BDEW, передает Reuters.

Группа, представляющая 1 900 операторов газо-, электро- и водоснабжения, сообщила, что, по данным ее источников, доля России в газоснабжении Германии в январе-марте составляла 40%. По оценкам аналитиков и коммунальных служб, в декабре прошлого года эта доля составила более 50%.

"Сегодня около 50% российского природного газа могут быть заменены или замещены в краткосрочной перспективе. Это соответствует примерно 20% годовой потребности Германии в газе", - заявили в ассоциации

Отмечают, что в Германии есть доступ к электроэнергии, получаемой из угля, атомной энергии, ветровой и солнечной энергии. Внутреннее потребление газа в Германии в прошлом году составило 100 млрд. кубометров, что на 6,4% меньше, чем в 2020 году.

BDEW сейчас видит потенциал для сокращения и замены использования газа на 15% в секторе домашнего отопления, в то время как малый бизнес и сфера услуг могут сэкономить 10%, а тяжелая промышленность – 8%, и в будущем можно добиться большего.

Напомним, Украина убеждает страны мира ввести полное эмбарго на поставки нефти и газа из России.