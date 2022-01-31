Германия ужесточила правила въезда для украинцев
30 января Германия внесла Украину в список стран с высоким риском COVID-заражения и ограничила правила пересечения границы для украинских граждан
Об этом пишет Deutsche Welle .
Перед поездкой в Германию украинцам необходимо зарегистрироваться на сайте .
В случае пересечения границы без необходимости необходимо предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя прививка должна быть сделана по крайней мере за 14 дней до въезда).
Украинцы, которые едут в Германию по срочным причинам, должны предоставить один из документов: подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда); отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген-максимум за 48 часов до въезда); справка о выздоровлении.
После пересечения границы лицам, не имеющим документа о полной вакцинации или выздоровлении от коронавируса, необходимо пройти 10-дневный карантин, который может завершиться через 5 дней в случае отрицательного теста на COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.65
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное