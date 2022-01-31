Германия ужесточила правила въезда для украинцев

Об этом пишет Deutsche Welle .



Перед поездкой в Германию украинцам необходимо зарегистрироваться на сайте .



В случае пересечения границы без необходимости необходимо предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя прививка должна быть сделана по крайней мере за 14 дней до въезда).



Украинцы, которые едут в Германию по срочным причинам, должны предоставить один из документов: подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда); отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген-максимум за 48 часов до въезда); справка о выздоровлении.



После пересечения границы лицам, не имеющим документа о полной вакцинации или выздоровлении от коронавируса, необходимо пройти 10-дневный карантин, который может завершиться через 5 дней в случае отрицательного теста на COVID-19.

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