Германия уже не воспринимает "Северный поток-2" как чисто экономический проект, Польша считает его угрозой энергобезопасности ЕС, - польский министр

Об этом Сасин сказал во время совместной пресс-конференции в Варшаве с вицеканцлером Германии Норбертом Габеком, передает Укринформ .



"Я с большим удовольствием отметил позицию господина канцлера, который разделяет мнение, что эту инвестицию нельзя рассматривать только в экономических аспектах, нужно учитывать политику и энергетическую безопасность. Мы согласились, что именно так мы должны оценивать эту инвестицию в контексте ее будущей эксплуатации или допуска к его будущему функционированию",- заявил польский министр.



Сасин подчеркнул, что в Польше "Северный поток-2" вызывает беспокойство. Его рассматривают как угрозу энергетической безопасности во всей Европе.

Напомним, в Германии заявили , что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" в первом полугодии 2022 года выглядит маловероятной.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил , что российский газовый монополист "Газпром" манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока-2".

Роберт Габек заявил, что запуск газопровода "Северный поток-2" увеличит зависимость страны от российского газа



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