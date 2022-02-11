Германия уже не воспринимает "Северный поток-2" как чисто экономический проект, Польша считает его угрозой энергобезопасности ЕС, - польский министр
Вице-премьер-министр Польши, министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что газопровод "Северный поток-2" не стоит рассматривать только как чисто экономический проект, и с этим согласны как в Польше, так и в Германии
Об этом Сасин сказал во время совместной пресс-конференции в Варшаве с вицеканцлером Германии Норбертом Габеком, передает Укринформ .
"Я с большим удовольствием отметил позицию господина канцлера, который разделяет мнение, что эту инвестицию нельзя рассматривать только в экономических аспектах, нужно учитывать политику и энергетическую безопасность. Мы согласились, что именно так мы должны оценивать эту инвестицию в контексте ее будущей эксплуатации или допуска к его будущему функционированию",- заявил польский министр.
Сасин подчеркнул, что в Польше "Северный поток-2" вызывает беспокойство. Его рассматривают как угрозу энергетической безопасности во всей Европе.
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