Германия увеличивает возможности по производству и ремонту вооружения для Украины – Шольц
Германия готовится к длительной войне в Украине, поэтому заложила соответствующие средства в бюджет и увеличивает возможности по производству и ремонту вооружения для ВСУ
Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Spiegel.
"Мы должны быть готовы к тому, что российская война против Украины может продлиться долго. Мы готовимся к этому и соответственно согласовываем нашу политику. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете, и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", – сказал он.
- 13 июня на фоне последних сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2. Впрочем, он отметил, что страна не может заменить каждый выходящий из строя танк.
- 14 июня канцлер Германии Олаф Шольц представил на пресс-конференции Стратегию национальной безопасности, которую ранее приняло правительство страны. Одним из пунктов в документе определена цель тратить 2% ВВП страны на оборону в среднем на протяжении нескольких лет. Также в этом пункте указывается на необходимость усиления гражданской обороны и гражданской защиты.
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