Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Spiegel.

"Мы должны быть готовы к тому, что российская война против Украины может продлиться долго. Мы готовимся к этому и соответственно согласовываем нашу политику. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете, и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", – сказал он.