Об этом пресс-секретарю правительства Германии Кристиане Хоффман сказала в комментарии Interia .

"Мы не говорим нет передаче Leopard Украине, потому что мы еще не получили официального запроса по этому поводу", - сказала она.

Хоффман подчеркнула, что немецкие власти не получали никаких запросов от Польши о возможности передачи "леопардов" Украине.

"В таких вопросах решения принимаются вместе с партнерами", - сказала представитель правительства ФРГ и опровергла, что Германия ожидала позиции Вашингтона.