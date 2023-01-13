Германия утверждает, что не получала официальных запросов от других стран о поставке Украине танков Leopard
Германия не получала официальных запросов от других стран о поставке Украине танков Leopard. Прежде чем передавать оружие, страна должна посоветоваться с партнерами
Об этом пресс-секретарю правительства Германии Кристиане Хоффман сказала в комментарии Interia .
"Мы не говорим нет передаче Leopard Украине, потому что мы еще не получили официального запроса по этому поводу", - сказала она.
Хоффман подчеркнула, что немецкие власти не получали никаких запросов от Польши о возможности передачи "леопардов" Украине.
"В таких вопросах решения принимаются вместе с партнерами", - сказала представитель правительства ФРГ и опровергла, что Германия ожидала позиции Вашингтона.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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