Германия установила новые ограничения для невакцинированных и может обязать прививаться всех граждан с февраля
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство усилило ограничения для невакцинированных и рассмотрит возможность введения обязательных прививок от коронавируса с февраля 2022 года
Об этом сообщает BBC.
С 2 декабря немцам, которые не вакцинировались и недавно не переболели COVID-19, будет запрещено посещать ряд общественных мест, в том числе магазины и бары.
"Культура и досуг по всей стране будут открыты только для прошедших вакцинацию или переболевших", - заявила Меркель.
Канцлер объяснила такое решение серьезным обострением ситуации с пандемией.
Также Меркель сообщила, что парламент намерен рассмотреть возможность введения общей обязательной вакцинации в Германии. При одобрении, прививки станут обязательными для всех граждан с февраля 2022 года.
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