Германия установила новые ограничения для невакцинированных и может обязать прививаться всех граждан с февраля

Об этом сообщает BBC.



С 2 декабря немцам, которые не вакцинировались и недавно не переболели COVID-19, будет запрещено посещать ряд общественных мест, в том числе магазины и бары.



"Культура и досуг по всей стране будут открыты только для прошедших вакцинацию или переболевших", - заявила Меркель.



Канцлер объяснила такое решение серьезным обострением ситуации с пандемией.



Также Меркель сообщила, что парламент намерен рассмотреть возможность введения общей обязательной вакцинации в Германии. При одобрении, прививки станут обязательными для всех граждан с февраля 2022 года.

ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.

Австрия стала первой страной в Европе, которая сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей с 1 февраля 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb