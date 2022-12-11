Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Германия усилит контроль над оборотом оружия из-за попытки госпереворота

Германия усилит контроль над оборотом оружия из-за попытки госпереворота

11 декабря, 2022 воскресенье
21:34
Мир

Власти Германии намерены усилить законодательство, регулирующее оборот оружия в стране, после попытки государственного переворота

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Мы имеем дело не с невинными сумасшедшими, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас все находятся под стражей", - подчеркнула она.

По словам Фезер, ситуация с радикальным движением "Райхсбюргер" ("граждане Рейха"), которое хочет заменить Федеративную Республику на "Немецкий Рейх", разрослась быстрее, чем было известно ранее. По сравнению с предыдущим годом количество участников движения выросло на 2 тыс. Сейчас там около 23 тысяч человек. Десять процентов из них числятся агрессивными. В прошлом году было зарегистрировано 239 актов насилия со стороны "граждан Рейха".

Министр заявила, что ситуация требует максимального давления со стороны властей - разрешений на оружие лишили уже по меньшей мере 1050 членов радикального движения "Райхсбюргер". При этом, по ее словам, правительство в ближайшее время еще ужесточит законодательство об оружии.

  • 7 декабря в Германии задержали 25 экстремистов, совместно планировавших госпереворот, среди подозреваемых есть россиянка . Одним из вероятных предводителей движения был аристократ, известный как принц Генрих XIII. В частности, сообщается, что принц и его партнерша российского происхождения Виталия Б. в начале июня посетили генконсульство России в Лейпциге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Германия
Читайте также:
білорусь солдати лукашенко
10 декабря, 2022 суббота
В Беларуси началась мобилизация: мужчин, которые должны стать на военный учет, не выпускают за границу, – военный эксперт Грант
Глен Грант
10 декабря, 2022 суббота
Если это будет затяжная война, то Украина должна подготовить людей, которые отправятся на передовую - полковник Грант
С-400
10 декабря, 2022 суббота
РФ придется оттянуть ПВО от границ с Украиной, чтобы усилить свою оборону тыловых военных объектов, - авиационный эксперт Долинце
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
11 декабря
22:01
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Вероятно, скоро Марокко передаст Украине танки, а не только комплектующие к ним. Колонка Сергея Згурца
21:37
В Нидерландах предлагают заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям ЕС
21:04
После атак РФ Одесский порт не работал, но вывоз зерна не остановится, – министр
20:38
Переговоры не могут быть фиговым листком для перевооружения России, – глава МИД Британии
20:21
В иранском университете, занимающемся военными проектами, произошел взрыв
20:02
OPINION
Эротический календарь и "Любовник леди Чаттерлей"
19:54
США приняли более 82 тысяч украинских беженцев
19:49
Злада Дзюнька заняла 9-е место на детском Евровидении
19:31
На памятнике Шевченко в Луганске установили табличку "Российский поэт"
19:12
"Есть только один путь": Подоляк о завершении войны РФ против Украины
19:05
ВСУ за сутки поразили 7 пунктов управления и 15 районов сосредоточения личного состава
19:03
Интервью
Путин боится воевать с НАТО, но хочет, чтобы россияне думали, что они воюют, – эксперт Грант
18:57
За сутки оккупанты нанесли 5 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из РСЗО
18:50
На временно оккупированных территориях россияне поощряют местных к коллаборантству за 10 тыс. рублей
18:48
"Жены скандалят из-за соцвыплат". В ГУР сказали, как родственники военных РФ хотят "заработать"
18:29
Пограничники встретили Вифлеемский огонь мира
18:24
На Луну отправился первый японский посадочный аппарат Hakuto-R
18:08
В Замбии нашли мертвыми 27 эфиопских мигрантов, мужчины погибли от истощения и голода
18:04
Эксклюзив
Война должна закончиться в марте 2023 года - военный эксперт Притула
18:02
OPINION
Орбан и "ветократия"
17:55
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали новорожденных пингвинят
17:55
Эксклюзив
Елена Зеркаль
В США достаточно запчастей для украинской энергосистемы, - советница министра энергетики Зеркаль
17:52
Вице-президент Европарламента и еще три человека арестовали по подозрению в коррупции с Катаром
17:49
В возрасте 41 года умер журналист, бывший спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский
17:33
Интервью
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Путину придется генералов перестрелять, чтобы не совершили мятеж, - Фейгин
17:28
В Беларуси собирают деньги на амуницию российским военным
17:09
Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение "зернового коридора"
16:50
ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
16:45
Российские неонацисты собирают разведданные по странам Балтии, – The Guardian
16:31
"Камикадзе с возможностью возвращения". Появились подробности об украинском ударном дроне
16:30
В Кремле заявили, что РФ придется "жить в конфронтации с Западом"
16:13
Эксклюзив
Мир после войны изменит подходы к построению сверхкритических энергообъектов, - экс-глава Укрэнерго
16:08
В ВСУ назвали пять "оправданий", которыми Россия объясняет войну против Украины
16:06
OPINION
Залужного хотят сделать "виновным" в разминировании Чонгара?
15:52
Из-за атак РФ в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, – Шмыгаль
15:49
Эксклюзив
Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной, - военный эксперт Копчак
15:46
ЧМ-2022: Букмекеры перед полуфиналами назвали нового фаворита турнира
15:41
В Москве затопило аэропорт "Шереметьево"
15:28
В Одессе не работает треть котельных и 300 тыс. человек в городе и области без света
15:22
Порошенко в США: нам нужны ПВО, РСЗО, артиллерия большой дальности и приглашения в НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV