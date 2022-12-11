Германия усилит контроль над оборотом оружия из-за попытки госпереворота

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Мы имеем дело не с невинными сумасшедшими, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас все находятся под стражей", - подчеркнула она.

По словам Фезер, ситуация с радикальным движением "Райхсбюргер" ("граждане Рейха"), которое хочет заменить Федеративную Республику на "Немецкий Рейх", разрослась быстрее, чем было известно ранее. По сравнению с предыдущим годом количество участников движения выросло на 2 тыс. Сейчас там около 23 тысяч человек. Десять процентов из них числятся агрессивными. В прошлом году было зарегистрировано 239 актов насилия со стороны "граждан Рейха".

Министр заявила, что ситуация требует максимального давления со стороны властей - разрешений на оружие лишили уже по меньшей мере 1050 членов радикального движения "Райхсбюргер". При этом, по ее словам, правительство в ближайшее время еще ужесточит законодательство об оружии.

7 декабря в Германии задержали 25 экстремистов, совместно планировавших госпереворот, среди подозреваемых есть россиянка . Одним из вероятных предводителей движения был аристократ, известный как принц Генрих XIII. В частности, сообщается, что принц и его партнерша российского происхождения Виталия Б. в начале июня посетили генконсульство России в Лейпциге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb