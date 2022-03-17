Германия упорно не хочет признать, что украинцы являются жертвами, а не россияне, - Шлинчак

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо.TV"



“Я прочел немецкие издания сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступал перед парламентом Германии. Так вот журналисты обратили внимание, что в немецком парламенте после выступления Зеленского были обычные рядовые вопросы. Не было никакой реакции на слова нашего президента. Была реакция немецких оппозиционеров с призывом к Шольцу определиться куда идет Германия и какой должна быть реакция на российское вторжение в Украину.” – рассказал Шлинчак



Шлинчак подчеркнул, что руководство Германии упорно не видит массовых убийств украинцев российской армией. Напротив, по словам Шлинчака, в руководстве Германии отмечают, что россияне также являются жертвами



Такое впечатление, что до Германии не дошли слова президента Украины Владимира Зеленского. Я не знаю, что должно произойти и что хочет увидеть Германия в Украине, чтобы убедиться, что не россияне сейчас являются жертвами, или притворяются жертвами. Жертвами являются дети и гражданское население Украины, на которое каждый день сбрасывают бомбы и обстреливаются из тяжелой артиллерии. - добавил Шлинчак

Напомним, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал немецкого канцлера Олафа Шольца принять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину