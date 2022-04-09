Германия укрепляет свою бункерную инфраструктуру из-за войны в Украине

Об этом заявила министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Reuters .



Фезер сообщила, что правительство рассматривает вопросы модернизации своих систем гражданских укрытий и увеличит расходы на гражданскую защиту.



"В настоящее время в Германии есть 599 общественных укрытий. Мы проверим, сможем ли мы обновить больше таких систем. В любом случае, демонтаж прекратился", - сказала глава МВД.



Германия работает над новыми концепциями укрепления подземных паркингов, станций метро и подвалов, чтобы они стали потенциальными укрытиями. Министр добавила, что правительство предоставило федеральным землям 88 миллионов евро на установку новых сирен.



"Но по общенациональному покрытию, мы даже не близки к этому", - отметила Фезер.



По ее словам, страна также наращивает запасы кризисных запасов, включая медицинское оборудование, защитную одежду, маски или лекарства.



Отмечается, что война России в Украине привела к серьезным изменениям в германской политике: канцлер Олаф Шольц пообещал увеличить расходы на оборону и вложить в армию 100 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Шольц и его правительство рассматривают возможность создания "железного купола" на всей территории страны по примеру Израиля для защиты от путинских ракет. Также Берлин рассматривает возможность закупки систем ПВО у Израиля или США.

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