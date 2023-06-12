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Германия - Украина: где и когда смотреть первый матч сборной под руководством Реброва

12 июня, 2023 понедельник
10:10
Спорт

В понедельник, 12 июня, сборная Украины сыграет против Германии товарищеский матч, который станет первым для Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра состоится в Бремене и начнется в 19.00. Вживую ее покажет Megogo.

Для сборной Украины этот матч станет первым под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Он заменил на этом посту Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда начала отбор Евро-2024 и проиграла в стартовом матче Англии (0:2).

После игры с Германией сборная Украины по квалификации Евро-2024 16 июня встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Трави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.

Для сборной Германии матч с Украиной станет 1000-м в истории.

Товарищеский матч

Германия - Украина

12 июня

Бремен, Германия, "Везерштадион"

Начало – 19:00

Прямая трансляция на Megogo

Сборная Украины
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