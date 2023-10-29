"Германия, у нас проблема!" Редакция газеты Bild обнародовала манифест против исламского фундаментализма, состоящий из 50 пунктов

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Манифест начинается словами "Германия, у нас проблема!".

Речь идет о резком всплеске антисемитских настроений на территории Федеративной Республики Германии, который наблюдается на фоне нападения исламистских боевиков из сектора Газы на мирных жителей Израиля и последующих боевых действий ЦАХАЛ против ХАМАСа. Редакция Bild напрямую связывает это с увеличением в Германии количества беженцев из мусульманских стран, которые, как отмечается, особенно активно прибывали во времена правления Ангелы Меркель.

"Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в обществе: в нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они "неверные". Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников", - отмечается в преамбуле Манифеста.

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"Германия должна сказать НЕТ! Ненависти к евреям, человеконенавистничеству и всем тем, кто говорит нам "НЕТ". Потому что в нашей такой замечательной и гостеприимной стране достоинство КАЖДОГО человека неприкосновенно: не имеет значения, какого цвета у него волосы, на каком языке он говорит, во что верит. Вот что нужно защищать! Если мы оступимся сейчас, мы упадем", - утверждают авторы обращения.

Текст вышел на пяти языках (немецком, английском, арабском, турецком и русском).

Еспресо предлагает вашему вниманию русский перевод Манифеста.

1. Для каждого, кто живет в Германии, действует статья 1 Основного закона: "Достоинство человека неприкосновенно".

2. Для нас нет неверующих. Каждый может верить во что угодно – даже в Деда Мороза.

3. Тот, кто считает нашу Конституцию и нашу правовую систему только советами, должен как можно быстрее покинуть Германию.

4. Тот, кто хочет постоянно жить у нас, должен выучить немецкий. Только общаясь на одном языке мы будем понимать друг друга.

5. Каждый может мирно демонстрировать в Германии свои убеждения. Свобода слова не включает в себя угрозы людям, агрессию, швыряние камней, поджог автомобилей или устройство праздников для чествования убийц.

6. Мы не носим масок и не закрываем лиц; мы смотрим друг другу в глаза (если это только не карнавал).



7. Уважение и любовь к ближнему поддерживают наше свободное общество.

8. Учитывая нашу темную историю, безопасность Израиля является интересом немецкого государства! Это означает, что защита еврейского народа не подлежит обсуждению. Критика политики Израиля при этом разрешена.



9. Мы говорим "Спасибо" и "Пожалуйста".



10. Мы с удовольствием жмем друг другу руки во время встречи или прощания.



11. Мы видим полицию как друга и помощника, а не как репрессивный аппарат или врага.

12. Немцы едят свинину. Конечно же, не все; у нас 10 млн вегетарианцев и веганов, потому что свобода тоже приходит через желудок.

13. Государство имеет монополию на насилие. Кроме государственных органов, никто не имеет права применять насилие против людей или вещей.

14. Мы принимаем, что избранный нами парламент устанавливает правила для нашего сосуществования, которые можно проверить в независимых судах.



15. Мужчины могут любить мужчин, а женщины – женщин. Конечно же, и публично. Даже если это не всем нравится – времена, когда гомосексуальность была запрещена, давно прошли.



16. Даже если кто-то чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, он или она не преследуются и не наказываются. У нас граждане могут свободно думать и жить.

17. Мы рассматриваем социальные службы не как работодателя, а как учреждение, которое помогает людям в финансовом затруднении, то есть людям, которые не могут работать, а не людям, которые не хотят работать.

18. Мы уважаем правосудие, потому что оно судит без предубеждения.

19. Дамы носят бикини в бассейне. И если кто-то хочет плавать голым в Балтийском море – это тоже нормально!



20. Женщины и мужчины равноправны во всех смыслах.

21. Равноправие есть также в оплате труда (здесь нам еще следует догнать)!

22. Мы обсуждаем спорные вопросы страстно, но не обижаем тех, кто думает иначе.



23. Мы терпимы к толерантным.

24. И у нас нет терпимости к нетерпимости!

25. Мы используем пиротехнику только на Новый год, когда это разрешено.

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26. Мы не сжигаем флаги стран, которые нам не нравятся. Это преступление!

27. Мы уважаем каждую религию, но разделяем религию и государство.

28. Изменяющих женщин не выгоняют из дома, и уж точно не бьют и не каменируют! В случае развода для детей действует общее право опеки. И не важно, кто виноват в расторжении брака.



29. Для того чтобы выйти замуж не обязательно обладать невинностью!



30. Кто ищет у нас защиты от политического преследования или войны, получит его. И даже те, кто не имеет права на это, часто могут остаться. Мы не ждем признательности, хотя это было бы уместно. Но мы требуем соблюдения наших законов и уважения наших ценностей и образа жизни.



31. Мы не женим детей. И мужчин тоже не женят больше, чем на одной женщине.

32. Женщины сами решают – как и мужчины – как им одеваться, с кем дружить, кого любить, ходить на дискотеку или в церковь, кого выбирать и кем работать.

33. Германия – страна барбекю. После пикника в парке мы убираем свой мусор.

34. Ножи у нас на кухне, а не в карманах брюк.

35. Мы платим налоги, потому что знаем, что это основа государства.

36. Если женщина говорит мужчине "нет", это не обжалуется. Все остальное – это сексуальное домогательство или изнасилование.

37. Мы ожидаем, что каждый, кто может и имеет право, будет искать себе работу и сам себя будет обеспечивать, даже если социальная помощь сначала может быть выше зарплаты.

38. В Германии школьное образование обязательно. Мы верим в значение образования и обучения.

39. В автобусах и поездах мы уступаем место пожилым людям и людям с инвалидностью.

40. За ваше здоровье, Германия! У нас пиво и вино – часть национальной культуры. Это следует уважать, кто не хочет пить – не пьет.

41. Как и в случае с длинной или короткой юбкой – решает только женщина, которая ее носит.

42. Кто не может терпеть карикатуры на политиков, звезд, богов или пророков, тот не на своем месте в Германии.

43. СМИ задают вопросы политикам, но мы преимущественно доверяем избранным, считая, что они принимают решения в интересах народа.

44. Честь – это не право сильного.

45. В соцсетях уважение и признательность столь же естественны как в супермаркете или офисе.

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46. Мы стараемся защищать окружающую среду, экономить ресурсы. Устойчивое развитие – это будущее.

47. Германия любит детей. Их не бьют, а поддерживают.

48. Освистывание или крики в адрес женщины - это домогательство.

49. У нас мальчики и девочки могут вместе ездить на школьные экскурсии, а также посещать уроки физкультуры и плавания.

50. Мы любим жизнь, а не смерть.