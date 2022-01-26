Германия требует от США исключения для сферы энергетики в случае наложения на РФ санкций за войну с Украиной

Об этом пишет Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.



Германия выразила обеспокоенность, что без исключения энергоснабжение Европы может оказаться под угрозой.



Также издание отмечает, что в случае введения исключения потенциальных мер против "Северного потока - 2" избежать не удастся.



Другие страны Западной Европы придерживаются схожих с Германией взглядов.



По их словам, ряд крупных европейских стран стремился внести исключения при обсуждении санкций и требовал переходного периода до того, как ограничения станут полностью действующими.



Один из чиновников заявил, что согласно обсуждениям после обнародования предложений по санкциям исключение для энергетического сектора скорее всего сделают.



Bloomberg пишет, что в случае "военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, угрожающего европейскому миру и безопасности" Германия готова подписать пакет о полных заморозках активов и запрете на операции для избранной группы банков РФ, дальнейших ограничениях суверенного долга и ограничениях рынка капитала для государственных предприятий, а также ограничении рынка капитала для определенных государственных предприятий России.



Также агентство отмечает, что Германия будет выступать за ограничение на ввоз отдельных металлов и химических веществ из РФ, а также на экспорт предметов роскоши и высокотехнологичных товаров, усиление ограничений на товары, которые можно использовать и в гражданских, и в военных целях.



Кроме того, правительство Германии согласно запретить поездки и заморозить активы олигархов, а также ограничить инвестиции в РФ.

Напомним, Сенат США обнародовал проект санкций против РФ на случай нового вторжения в Украину, согласно которому Россию могут отключить от системы SWIFT.

Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT.

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