Германия также призвала своих граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел ФРГ призвало немецких граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно
Об этом сообщает МИД Германии .
Ведомство утверждает, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины.
"Если вы сейчас находитесь в Украине, то учитывайте, нужно ли ваше пребывание там. Если нет, то уезжайте в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении МИД.
Также говорится, что генконсульство в Днепре временно прекращает работу. Агентство dpa передает, что оно переезжает во Львов, чтобы сотрудники находились подальше от столкновения на Донбассе.
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Напомним, 12 февраля Государственный департамент приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности.
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