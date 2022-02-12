Германия также призвала своих граждан покинуть Украину

Об этом сообщает МИД Германии .

Ведомство утверждает, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной в последние дни продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины.

"Если вы сейчас находитесь в Украине, то учитывайте, нужно ли ваше пребывание там. Если нет, то уезжайте в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении МИД.

Также говорится, что генконсульство в Днепре временно прекращает работу. Агентство dpa передает, что оно переезжает во Львов, чтобы сотрудники находились подальше от столкновения на Донбассе.

Напомним, 12 февраля Государственный департамент приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности.

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