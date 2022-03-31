Германия станет беднее из-за войны в Украине, но это не сравнить с той ценой, которую платят украинцы, - министр экономики ФРГ
Министр экономики Германии Роберт Габек предупредил, что его страна, крупнейшая экономика Европы, испытает ощутимый финансовый удар в результате войны в Украине
Об этом сообщает CNN.
Министр экономики Германии прямо сказал: "Мы будем беднее".
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"Невозможно, чтобы это закончилось без затрат для немецкого общества, это немыслимо. Я считаю, что мы готовы заплатить эту цену, достаточно малую по сравнению со страданиями в Украине", – добавил он.
Также Роберт Габек отметил, что Германия платит высокую цену, которую не сравнить с ценой, которую платят украинцы, ведь они погибают, их перемещают, их обстреливают.
- Германия активировала план чрезвычайной ситуации, чтобы направить ограниченные поставки энергоносителей в случае, если РФ прекратит поставку газа из-за отказа платить за него в рублях. Немцев призвали добровольно сократить потребление энергии, чтобы положить конец зависимости страны от России
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