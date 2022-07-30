Об этом сообщает Financial Times .

Соглашение между Германией и союзниками предусматривало, что страны Восточной Европы будут отправлять военную технику советского образца в Украину, а получать от ФРГ образцы западного производства из запасов бундесвера.

Однако соглашение, которое должно было продемонстрировать европейскую солидарность, стало предметом раздора. На этой неделе Германия признала, что, несмотря на длительные переговоры с Польшей, Словенией, Грецией и Чехией, она не подписала контракт ни с одной из этих стран.

При этом Варшава предоставила Украине 240 советских танков Т-72 и ожидала, что Берлин компенсирует их танками Leopard. Однако Германия предложила всего 20 танков. Польша уже обратилась в США и Южную Корею для поставки альтернативной техники.

"Соглашение с Варшавой фактически мертвое", - сказал FT на правах анонимности немецкий чиновник.

В то же время Берлин не согласен с тем, что подводит Украину и ее союзников. Официальные лица напоминают, что на этой неделе Киев подтвердил поставки от Германии первых трех из 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также трех реактивных систем залпового огня Mars II и трех самоходных бронированных гаубиц PzH в дополнение к семи, поставленным в июне.

Кроме того, правительство ФРГ дало разрешение производителю PzH 2000 на поставку в Украину еще 100 гаубиц на общую сумму 1,7 млрд евро.

Несмотря на критику иностранных политиков и собственной оппозиции, в немецком правительстве и дальше уверяют, что переговоры по соглашениям по поставкам оружия продвигаются положительно.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по ряду трансферных соглашений, переговоры очень конструктивны, и некоторые из них продвинулись достаточно далеко", – сказал представитель правительства Олафа Шольца.

30 июля стало известно, что в Украине возникли проблемы с немецкими артиллерийскими системами Panzerhaubitzen 2000, нуждающимися в ремонте после интенсивных боев.

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