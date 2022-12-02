Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на слова Столтенберга.

"В этот определяющий для европейской безопасности момент лидерство Германии является решающим", - сказал он.

Говоря о войне России против Украины, глава Североатлантического альянса сказал, что он приветствует решительную поддержку Украины со стороны Германии. По его словам, Столтенберг ожидает, что все союзники, включая Германию, будут делать больше

"(Германия) - среди стран, которые оказывают Украине наибольшую военную помощь. Иногда складывается впечатление, что Германия вообще ничего не делает. В Альянсе мало стран, которые делают больше, чем Германия", - заявил генсек НАТО.

Также Столтенберг выступил в защиту канцлера Германии Олафа Шольца, критикуемого за якобы недостаточно быструю модернизацию Бундесвера. По его словам, для приобретения истребителей пятого поколения или современных вертолетов нужно время.

14 сентября Германия передала Украине четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов. В настоящее время 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

1 декабря Германия приняла новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard.

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