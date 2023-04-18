Германия сообщила о передаче Украине ЗРК Patriot с ракетами

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два автомобиля для патрулирования границы.

Отметим, что Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая. Кроме Германии системы Patriot Украине обещали предоставить США и Нидерланды.

В конце марта украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США – раньше, чем ожидалось.