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Германия сообщила о передаче Украине ЗРК Patriot с ракетами

18 апреля, 2023 вторник
21:03
Война с Россией

В последнюю неделю Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два автомобиля для патрулирования границы.

Отметим, что Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая. Кроме Германии системы Patriot Украине обещали предоставить США и Нидерланды.

В конце марта украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США – раньше, чем ожидалось.

  • Напомним, 15 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ЗРК Patriot поступят в Украину "после Пасхи". Впоследствии он объяснил, что речь шла не о конкретных сроках, а о характерном для украинцев выражении "после праздников". А непосредственно о нахождении системы в Украине узнаем, когда она собьет первый вражеский самолет.
Германия
оружие для Украины
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