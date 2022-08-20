Германия сообщила о новом пакете военной помощи Украине
Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи
Об этом сообщает сайт правительства Германии
Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD, всего – 15 таких установок.
Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением (в общей сложности – их будет 44).
Также Германия анонсирует передачу:
- 20 70-мм ракетных установок на пикапах с 2000 ракетами и лазерным освещением целей;
- 1592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;
- 60 200 патронов калибра 40 мм;
- 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
- 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- 30 пулеметов MG-3;
- 6 подъемно-транспортных машин.
"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача", - отмечают в сообщении.
- Издание Die Welt сообщало, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.
- США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн, в который войдут, в частности Javelin, дроны ScanEagle, боеприпасы для HIMARS.
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