Об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что власти Германии, несмотря на заявления России, не уверены в том, что одна из двух труб газопровода "Северный поток - 2" невредима после сентябрьских взрывов.

"Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами негативно повлиял на обе нитки трубопровода, и потому базовая техническая доступность больше не обеспечивается", - заявило правительство Германии.

Отмечают также, что "Северный поток – 2" так и не получил необходимой сертификации, поскольку этот процесс был приостановлен Германией после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому газопровод не может эксплуатировать.

По мнению члена парламента Эрика Хольма, правительственную коалицию вполне устраивает то, что "вопрос поставки газа через "Северный поток" решен терактами. Его партия выступает за ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" и отвергает курс федерального правительства, желающего стать независимым от поставок российского газа в ответ на российскую захватническую войну в Украине.

В конце сентября в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" были обнаружены четыре утечки газа после взрывов у острова Борнхольм в Балтийском море. Два из них находились в экономических зонах Дании и Швеции. В момент взрыва трубопроводы не работали, но содержали газ. Впоследствии в ходе расследования причинами взрывов была названа диверсия с, вероятно, стороны России.

Несколько недель назад президент РФ Владимир Путин предложил поставлять газ через все еще работающий участок "Северного потока - 2". Она, по его словам, не была повреждена настолько, чтобы не было возможности ее использовать.

"Нужно только закрыть кран", - сказал он во время Российской энергетической недели в Москве.

26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы.

1 октября сообщили о том, что давление в трубе стабилизировали. Также стало известно о том, что утечки газа прекратились с обоих газопроводов.

3 октября повторные утечки газа из "Северного потока -2" зафиксировала береговая охрана Швеции. Уже 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, произошедшего в ночь на 26 сентября.

5 октября Россия выразила надежду, что ее привлекут к расследованию взрывов на газопроводе.

Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

10 октября свое расследование также приступила к Германии.

14 октября стало известно, что Швеция, Дания и Германия не будут создавать совместную следственную группу по расследованию утечек на газопроводе "Северный поток".