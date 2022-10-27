Германия сомневается в исправности "Северного потока - 2" после сентябрьских утечек, несмотря на заверения РФ
Правительство Германии выразило сомнения в невредимости второй трубы газопровода "Северный поток - 2" после утечек газа в сентябре этого года
Об этом сообщает Spiegel.
Издание отмечает, что власти Германии, несмотря на заявления России, не уверены в том, что одна из двух труб газопровода "Северный поток - 2" невредима после сентябрьских взрывов.
"Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами негативно повлиял на обе нитки трубопровода, и потому базовая техническая доступность больше не обеспечивается", - заявило правительство Германии.
Отмечают также, что "Северный поток – 2" так и не получил необходимой сертификации, поскольку этот процесс был приостановлен Германией после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому газопровод не может эксплуатировать.
По мнению члена парламента Эрика Хольма, правительственную коалицию вполне устраивает то, что "вопрос поставки газа через "Северный поток" решен терактами. Его партия выступает за ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" и отвергает курс федерального правительства, желающего стать независимым от поставок российского газа в ответ на российскую захватническую войну в Украине.
В конце сентября в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" были обнаружены четыре утечки газа после взрывов у острова Борнхольм в Балтийском море. Два из них находились в экономических зонах Дании и Швеции. В момент взрыва трубопроводы не работали, но содержали газ. Впоследствии в ходе расследования причинами взрывов была названа диверсия с, вероятно, стороны России.
Несколько недель назад президент РФ Владимир Путин предложил поставлять газ через все еще работающий участок "Северного потока - 2". Она, по его словам, не была повреждена настолько, чтобы не было возможности ее использовать.
"Нужно только закрыть кран", - сказал он во время Российской энергетической недели в Москве.
- 26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы.
- 1 октября сообщили о том, что давление в трубе стабилизировали. Также стало известно о том, что утечки газа прекратились с обоих газопроводов.
- 3 октября повторные утечки газа из "Северного потока -2" зафиксировала береговая охрана Швеции. Уже 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, произошедшего в ночь на 26 сентября.
- 5 октября Россия выразила надежду, что ее привлекут к расследованию взрывов на газопроводе.
- Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
- 10 октября свое расследование также приступила к Германии.
- 14 октября стало известно, что Швеция, Дания и Германия не будут создавать совместную следственную группу по расследованию утечек на газопроводе "Северный поток".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное