Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление ФРГ.

В среду, 25 января, германское правительство приняло решение о передаче Украине основных боевых танков ФРГ Leopard-2.

"Это решение отвечает нашей хорошо известной линии поддержки Украины по мере наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне", – сказал Шольц в заявлении.

Так, на первом этапе ФРГ отправит в Украину 14 танков Leopard 2. Также Германия даст соответствующие разрешения на передачу танков странам-партнерам, желающим быстро доставить Leopard 2 со своих складов в пользу ВСУ.

"Решение Германии открывает путь другим странам, таким как Польша, Испания и Норвегия, поставлять свои запасы Leopard в Украину", - отметили в информагентстве.

Примечательно, что в Германии в скором времени начнется обучение украинских защитников, также страна предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

23 января в МИД Польши заявили, что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

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