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Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд

8 апреля, 2022 пятница
09:04
беженцы из Украины

Лидеры Германии договорились о пакете помощи для размещения и интеграции украинских беженцев. Он также включает доступ к центрам занятости и языковым курсам

Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным издания, украинские беженцы получат такой же уровень поддержки, как и программа социального обеспечения "Hartz VI" (это неофициальное название базовой помощи по безработице). Средний получатель "Hartz VI" получает около 400 евро в месяц.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с 1 июня беженцы из Украины смогут получать основные социальные выплаты в Германии. Также он добавил, что включение в базовую систему социального обеспечения Германии облегчит украинским беженцам интеграцию и пребывание в Германии. Украинские беженцы также будут иметь доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.

Как сообщает издание, сейчас в столице Германии проживают около 60 тысяч украинских беженцев.

Шольц сказал, что "тяжело оценить", как будет развиваться ситуация с беженцами в последующие месяцы, поскольку война в Украине будет продолжаться.

  • Напомним, 7 апреля во время пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия может прекратить импорт российского угля через 120 дней. Компаниям следует использовать это время для поиска других поставщиков ископаемого топлива.

  • С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Германию прибыло более 300 тысяч украинских беженцев.


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                                    2022,
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                                    8 апреля
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
10:06


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Поэтапно или сразу – но есть необратимое движение относительно отказа стран мира от российской нефти и газа, – политолог-международник
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
10:03


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Посвящается памяти дедушки: семья из Уэльса отправилась в путешествие по стране, чтобы собрать деньги для украинских беженцев
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
10:00


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Верещук: в Украине согласовано 10 гумкоридоров на 8 апреля
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                                                    

                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
09:57


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        РФ планирует привлечь к новым боям на Донбассе выведенные с Севера Украины силы, - британская разведка
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
09:33


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        ВСУ отгоняют врага от Харькова, захватчикам уже тяжелее обстреливать город, - Корсунов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
09:27


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Ключевые санкции против России для завершения войны в Украине – это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка, - Подоляк
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
09:04


                                    
                                                                            
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                                        Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, повреждены объекты инфраструктуры, - ОВА
                                    

                                

                            


                        

                                                    

                                
                                                            

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
08:52


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        В Ирпень возвращаться рано, город необходимо разминировать, - депутат горсовета о введении длительного комендантского часа
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        В Киеве продолжили движение метро на красной ветке: поезда курсируют от станции "Академгородок" до "Театральной"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        В Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
08:19


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олаф Шольц

                                                                                    

                                                                        

                                        Германии нужен переходный период в 120 дней, чтобы прекратить импорт российского угля, - Шольц
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
07:52


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Ни одного решения государственных органов об ограничении вещания "Еспресо" не было, но технически это сделал и.о. директора Концерна РРТ и кто-то теперь использует это, - Княжицкий
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
07:26


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        За сутки от обстрелов оккупантов произошли 24 пожара в жилых домах, вблизи Рубежного и Попасной россияне пытались совершить штурм, - Гайдай
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
07:10


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        ЕС планирует выделить дополнительные €500 млн на закупку военного снаряжения для Украины
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Киркоров

                                                                                    

                                                                        

                                        Сергей Руденко: Народные и заслуженные артисты Украины на службе у Путина
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Россияне завершают восстановление боеспособности подразделений в районах Брянской и Курской областей. В Беларуси производится отбор так называемых добровольцев, - Генштаб
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Visa  MasterCard

                                                                                    

                                                                        

                                        Казахстанский Altyn Bank помогает россиянам оформлять карты Visa и Mastercard в обход санкций, - "Схемы"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Британское издание Vogue поместило фото из Николаева на обложку
                                    

                                

                            


                        

                                                                            

                                
                                                            

                                            
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Была проделана соответствующая работа. Больницы готовы к спасению украинцев после химических атак, - Данилов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Лига конференций: результаты всех матчей четверга
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Сумщина освобождена от российских войск, проводится разминирование территории, - председатель ОВА
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Лига Европы

                                                                                    

                                                                        

                                        Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Российские войска украли вместе с грузовиками весь гумгруз для Мелитополя, - мэр
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Алексей Данилов

                                                                                    

                                                                        

                                        Мужчин, покидавших Украину после начала полномасштабной войны в Украине, на обратном пути будут проверять, был ли законный выезд, - Данилов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей всеобщей человечности, - Байден
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода, - Шмигаль
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Александер Чеферин

                                                                                    

                                                                        

                                        Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, - глава УЕФА Чеферин об исключении России из организации
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        В Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
03:17


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Александр за неделю войны потерял 10 кг - жена Усика о форме боксера
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            На Луганщине вблизи автобусной остановки нашли мины оккупантов

                                                                                    

                                                                        

                                        Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира, - Верещук
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 7 апреля
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        В Ирпене до 11 апреля был введен комендантский час
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Россия нанесла ракетный удар по Одесщине с моря: поражены объекты инфраструктуры
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        На Каховском водохранилище оккупанты расстреляли лодку с мирными людьми, которые пытались убежать из Херсона
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        В Грузии одна из площадей столицы может быть переименована в честь Героев Украины
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Зеленский отметил наградами 344 военных, пятерым присвоил звание Героя Украины
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Страны ЕС одобрили новые санкции против России, в том числе и эмбарго на импорт угля
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        В Херсонской области россияне изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        9 мая в Латвии будет днем памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        Пытали и подожгли. На Харьковщине нашли тела трех замученных российскими оккупантами жителей
                                    

                                

                            


                        

                                                                                    

            


            

                            
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                Про нас
            

        

                

            
        

            

    


        
        
                

            

                                    
                
                                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        

                    
                            

        

    



    

        

            
        

    

    

                    
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