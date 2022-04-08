Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд
Лидеры Германии договорились о пакете помощи для размещения и интеграции украинских беженцев. Он также включает доступ к центрам занятости и языковым курсам
Об этом пишет Deutsche Welle.
По данным издания, украинские беженцы получат такой же уровень поддержки, как и программа социального обеспечения "Hartz VI" (это неофициальное название базовой помощи по безработице). Средний получатель "Hartz VI" получает около 400 евро в месяц.
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с 1 июня беженцы из Украины смогут получать основные социальные выплаты в Германии. Также он добавил, что включение в базовую систему социального обеспечения Германии облегчит украинским беженцам интеграцию и пребывание в Германии. Украинские беженцы также будут иметь доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.
Как сообщает издание, сейчас в столице Германии проживают около 60 тысяч украинских беженцев.
Шольц сказал, что "тяжело оценить", как будет развиваться ситуация с беженцами в последующие месяцы, поскольку война в Украине будет продолжаться.
- Напомним, 7 апреля во время пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия может прекратить импорт российского угля через 120 дней. Компаниям следует использовать это время для поиска других поставщиков ископаемого топлива.
-
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Германию прибыло более 300 тысяч украинских беженцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 31.81Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное