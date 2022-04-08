Германия согласовала финансовую поддержку для украинских беженцев в размере €2 млрд

Об этом пишет Deutsche Welle.



По данным издания, украинские беженцы получат такой же уровень поддержки, как и программа социального обеспечения "Hartz VI" (это неофициальное название базовой помощи по безработице). Средний получатель "Hartz VI" получает около 400 евро в месяц.



По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с 1 июня беженцы из Украины смогут получать основные социальные выплаты в Германии. Также он добавил, что включение в базовую систему социального обеспечения Германии облегчит украинским беженцам интеграцию и пребывание в Германии. Украинские беженцы также будут иметь доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.



Как сообщает издание, сейчас в столице Германии проживают около 60 тысяч украинских беженцев.



Шольц сказал, что "тяжело оценить", как будет развиваться ситуация с беженцами в последующие месяцы, поскольку война в Украине будет продолжаться.

Напомним, 7 апреля во время пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия может прекратить импорт российского угля через 120 дней. Компаниям следует использовать это время для поиска других поставщиков ископаемого топлива.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Германию прибыло более 300 тысяч украинских беженцев.