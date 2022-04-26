Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard, - Suddeutsche Zeitung

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По информации издания, заявление о поставках Украины Gepard Кристине Ламбрехт сделает на сегодняшней встрече представителей 40 стран на базе ВВС США в Рамштайне. Ее участники будут обсуждать вопросы безопасности и суверенитета Украины.

Самоходные зенитные установки Gepard производятся на шасси танка Leopard 1, оснащены двумя 35-мм пушками и радаром и могут поражать наземные цели.

В ближайшее время компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann должна получить разрешение правительства на поставки Gepard в Украину.

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