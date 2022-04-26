Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard, - Suddeutsche Zeitung
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 26 апреля должен объявить о передаче Украине самоходных зенитных установок Gepard
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
По информации издания, заявление о поставках Украины Gepard Кристине Ламбрехт сделает на сегодняшней встрече представителей 40 стран на базе ВВС США в Рамштайне. Ее участники будут обсуждать вопросы безопасности и суверенитета Украины.
Самоходные зенитные установки Gepard производятся на шасси танка Leopard 1, оснащены двумя 35-мм пушками и радаром и могут поражать наземные цели.
В ближайшее время компания-производитель Krauss-Maffei Wegmann должна получить разрешение правительства на поставки Gepard в Украину.
- 20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder , чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.
- 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не налагала запрет на поставки в Украину бронетехники.
- 22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.
- 23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 25 апреля стало известно, что Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.91
Покупка 30.91Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 34.43
- Актуальное
- Важное