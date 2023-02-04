Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора Германии Петера Франка.

"Сейчас, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", – сказал он.

По словам генпрокурора, в настоящее время Германия располагает доказательствами в "трехзначном диапазоне", деталей при этом он не уточнил.

Франк уточнил, что Германия начала собирать доказательства еще в марте 2022 года, опрашивая украинских беженцев и оценивая общедоступную информацию. Он добавил, что немецкие прокуроры еще не расследуют конкретных лиц.

"Мы готовимся к возможному судебному процессу - будь то у нас в Германии или с нашими иностранными партнерами или перед международным судом", - добавил он.

Отвечая на вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что к ответственности должны быть привлечены российские государственные лидеры и те, кто выполняет решения на высшем военном уровне.