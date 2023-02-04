Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине "в трехзначном диапазоне", - генпрокурор Франк
Германия заявила о необходимости судебного процесса над РФ на международном уровне после сбора доказательств военных преступлений в Украине
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора Германии Петера Франка.
"Сейчас, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", – сказал он.
По словам генпрокурора, в настоящее время Германия располагает доказательствами в "трехзначном диапазоне", деталей при этом он не уточнил.
Франк уточнил, что Германия начала собирать доказательства еще в марте 2022 года, опрашивая украинских беженцев и оценивая общедоступную информацию. Он добавил, что немецкие прокуроры еще не расследуют конкретных лиц.
"Мы готовимся к возможному судебному процессу - будь то у нас в Германии или с нашими иностранными партнерами или перед международным судом", - добавил он.
Отвечая на вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что к ответственности должны быть привлечены российские государственные лидеры и те, кто выполняет решения на высшем военном уровне.
- 19 января Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко.
- А 26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.
- Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию , в которой говорится, что военно-политическое руководство России и Беларуси, причастное к войне против Украины, должно быть привлечено к ответственности в специальном международном трибунале.
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