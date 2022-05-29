Германия собирается предоставить Украине €1 млрд грантовой поддержки
Правительство Германии намерено предоставить Украине €1 млрд грантовой помощи
Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в твиттере.
"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (€1 млрд) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - отметила она.
- Украина в мае рассчитывает получить от международных партнеров ряд грантов и кредитов: от США – $500 млн, Германии – €150 млн, Японии – $300 млн.
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