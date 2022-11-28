Об этом в эфире Эспрессо сказал немецкий политолог Сергей Добросовестный.

"Я не думаю, что мы наблюдаем безумную эволюцию Германии. Она и дальше будет максимально воздерживаться от военных активностей заграницей. Хотя бы из-за этого, что Бундесвер на это не способен, он недофинансирован - там нет достаточно оборудования и людей, которые готовы это делать" , – отметил он.

По мнению политолога, Германия будет готова передавать больше оружия.

"Псевдопацифические призывы не предоставлять оружие, остановиться, ничего не делать и оно все само закончится все больше маргинализируются. Уже ни один серьезный политик не говорит о том, что оружие не нужно предоставлять, а год назад - это был абсолютный мейнстрим. Мы видим постепенный, пошаговый" движение. Я думаю, что Patriot будут поставлены раньше или позже. Германия всегда двигается на один-два шага вне таймлайна", - подытожил Честный.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.

В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.