Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT, - Euractiv

Об этом пишет Euractiv .



Издание отмечает, что такое заявление сделал один из дипломатов Евросоюза.



"В то время как газ и нефть рассматриваются как возможные рычаги, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", - сообщает Euractiv.



Сегодня, 24 января, в Брюсселе проходит очередное заседание глав МИД стран Евросоюза, в ходе которого поднимут вопросы безопасности в Европе и ситуацию в Украине на фоне эскалации агрессии РФ.

Напомним, Сенат США обнародовал проект санкций против РФ на случай нового вторжения в Украину, согласно которому Россию могут отключить от системы SWIFT.

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