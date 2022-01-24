Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT, - Euractiv
В ходе обсуждения новых санкций против России Германия отказалась рассматривать вопрос об ее отключении от SWIFT
Об этом пишет Euractiv .
Издание отмечает, что такое заявление сделал один из дипломатов Евросоюза.
"В то время как газ и нефть рассматриваются как возможные рычаги, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", - сообщает Euractiv.
Сегодня, 24 января, в Брюсселе проходит очередное заседание глав МИД стран Евросоюза, в ходе которого поднимут вопросы безопасности в Европе и ситуацию в Украине на фоне эскалации агрессии РФ.
- Напомним, Сенат США обнародовал проект санкций против РФ на случай нового вторжения в Украину, согласно которому Россию могут отключить от системы SWIFT.
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