Германия сможет передать Украине до 15 танков Leopard 2 в этом году, – СМИ
Если правительство Германии в ближайшее время примет решение о поставках Украине танков Leopard 2, то до конца 2023 года сможет передать от 10 до 15 отремонтированных танков.
Об этом газете Frankfurte Allgemeine Zeitung сообщили источники в оборонной сфере.
В частности, отмечается, что источники сообщили, что поставки возможны уже в октябре или ноябре 2023 года, но только при условии немедленного размещения заказов. Если после решения немецкого правительства "будет сделано все возможное", добавили они, то с третьего квартала можно будет поставлять по одному Leopard 2 в неделю.
Кроме этого, также изданию стало известно, что Германия рассматривает возможность поставки Украине еще 29 танков Leopard 2, которые сейчас предназначены для Словакии и Чехии. Но правительства в Праге и Братиславе должны согласиться на такое перераспределение. Словакия и Чехия могли бы получать около трех танков в месяц с начала 2024 вместо поставок в этом году.
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Также по данным источников, немецкие оружейные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann могут поставить дополнительные боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и более старые боевые танки Leopard 1 до конца года. В настоящее время у компаний есть 88 списанных Leopard 1A5, из них 80 еще можно отремонтировать. Издание добавляет, что 20 этих танков могут быть готовы "через восемь месяцев с момента заказа".
Что касается 40 боевых машин пехоты Marder, которые немецкое правительство уже пообещало Украине, то источники говорят, что двадцать из них могут быть поставлены до конца апреля. Остальные должны поступить из составов Бундесвера. После этого, при размещении заказа, начиная с июля, можно было бы предоставлять по десять единиц в месяц.
Кроме того, издание отмечает, что с середины года Украина может получить 40 бронетранспортеров Fuchs нового производства.
- Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.
- Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Сегодня, 17 января, страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, передающих Украине танки.
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