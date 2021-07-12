Германия считает, что Украина должна оставаться транзитной страной газа, - Меркель

Об этом Меркель заявила на совместном брифинге с Владимиром Зеленским, сообщает Еспресо.TV.

"Германия заинтересована в этом и считает, что Украина должна оставаться транзитной страной для газа. Что касается США, то я буду говорить об этом с президентом Байденом. Будут ли уже готовы документы по такой общей позиции, я не уверена. Но уже будут некоторые детали ", - заявила Меркель.

Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа через Украину после запуска "Северного потока - 2"

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Евросоюз должен гарантировать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока - 2".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС имеет возможность ограничить поставки газа по "Северному потоку - 2"