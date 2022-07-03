Германия с союзниками думает над гарантиями безопасности для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Шольца.
"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", - заявил Шольц.
Также канцлер Германии добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к тому дню, когда в Украине закончится война, а это, по его мнению, наступит уже скоро.
- 3 июля федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил , что в результате войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентация, а "Северный поток" был ошибкой.
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