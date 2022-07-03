Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Шольца.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", - заявил Шольц.

Также канцлер Германии добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к тому дню, когда в Украине закончится война, а это, по его мнению, наступит уже скоро.

3 июля федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил , что в результате войны в Украине миру нужна экономическая, военная и политическая переориентация, а "Северный поток" был ошибкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb