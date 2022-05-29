Германия с конца марта отправила в Украину всего две небольшие партии оружия, - Welt am Sonntag
Германия с конца марта 2022 года сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия
Об этом сообщает Welt am Sonntag .
Издание получило документы, свидетельствующие, что правительство Германии за прошедшие два месяца свело к минимуму поставки вооружений Украине.
С конца марта ФРГ произвела только две поставки легкого оружия Киеву. В первой партии в середине апреля были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй в середине мая – 3 тыс. противотанковых мин и 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия.
В министерстве обороны ФРГ отказались прокомментировать эту информацию, поскольку она секретная.
"Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому мы не можем предоставить более подробную информацию или подтвердить детали", - сообщили в минобороны.
- 23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к БМП Marder.
- 10 мая сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов отправить в Украину первую партию бронетранспортеров Marder через три недели.
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