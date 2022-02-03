Германия с Финляндией решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, - посол

Об этом дипломат сказала в комментарии НВ.

"По гаубицам. Это наши довольно жесткие правила экспорта. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они - эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", – сказала Фельдгузен.

Она добавила, что у Германии есть большой общественный консенсус по поводу отказа поставки летального оружия в зоны конфликтов. Однако, по ее словам, страна никогда не блокировала поставки Украине нелетального оружия через НАТО.

"В НАТО тоже решили не поставлять летальное оружие Украине через агентство Альянса. Мы никогда не блокировали в НАТО поставки нелетального оружия, и Украина будет получать оружие, которое оно просило в июне прошлого года, в том числе и антидроновое оружие из Литвы", - отметила дипломат. .

Посол рассказала, что единственное исключение, которое сделало немецкое правительство относительно этой политики, было в 2014 году, когда страна передала оружие иракским курдам. Возможно, такое же исключение могут сделать и для Украины.

"Есть много голосов и в медиа, и в Бундестаге, которые сейчас думают, что, возможно, нужно сделать исключение (для Украины, – ред.). Какое решение будет принято, я лично не знаю. Я (в Украине, – ред.). ) жила в 2014 году, когда Россия напала впервые, а потому у меня другое видение, чем у других немцев, но боюсь, это будет довольно долгая дискуссия, я пока не знаю, какое решение будет принято. что сейчас происходит на границах Украины", – отметила Фельдгузен.