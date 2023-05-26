Германия развернет систему ПВО Patriot в Литве для защиты саммита НАТО
Германия перевезет зенитно-ракетные комплексы Patriot из Словакии в Литву. Система будет защищать саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля
Об этом сообщило Министерство обороны Германии.
По просьбе Альянса Германия решила переместить систему Patriot из Словакии в Литву для защиты саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.
"Благодаря своим разнообразным возможностям Бундесвер внесет значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз доказывает: мы гибки и там, где мы нужны - на Германию в Альянсе можно положиться", - написал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
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