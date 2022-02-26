Германия разрешила экспорт своего вооружения: Украина получит 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в twitter.



"Российская атака знаменует переломный момент. Наш долг сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее обороне от армии вторжения Путина. Поэтому мы доставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине", - отметил он.





Украинский президент Владимир Зеленский отметил: "Германия только что объявила о предоставлении Украине противотанковых гранатометов и ракет Stinger. Так держать, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция в действии".





Der Tagesspiegel со ссылкой на DPA сообщает, что министр иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер Роберт Хабек заявили: "После беззастенчивой атаки России Украина должна быть в состоянии защититься. Она имеет неотъемлемое право на самооборону. Таким образом, федеральное правительство также поддерживает Украину в предоставлении срочно необходимых материалов".



По данным министерства экономики, также разрешили экспорт для Украины 14 БТР со специальной защитой. Их должны передать украинской власти. Кроме того, через Польшу в Украину планируется доставить до 10 тыс. тонн топлива.